SALON: Zalgirio Arena
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Josip Radojkovic, Noam Gordon
ZALGIRIS KAUNAS: Walker 19, Francisco 13, Lekavicius 2, Brazdeikis 5, Giedraitis 2, Birutis, Mitchell 9, Dunston 5, Manek, Butkevicius 2, Sirvydis 5, Ulanovas 3
FENERBAHÇE BEKO: Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 18, Tarık Biberovic 2, Pierre 6, Guduric 17, Zagars 10, Colson 7, Birch
1'İNCİ PERİYOT: 21-17
DEVRE: 26-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-52
EuroLeague'in 10'uncu hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 72- 65 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 8 galibiyete ulaşırken; Zalgiris Kaunas, 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi Zalgiris Kaunas'ta 19 sayı kaydeden Lonnie Walker oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Nigel Hayes-Davis 18 sayı ve Marko Guduric 17 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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