Fenerbahçe, Belözoğlu'yla ilk maçında Çorum FK'yi 5-0 yenerek 19 puana ulaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Belözoğlu'yla ilk maçında Çorum FK'yi 5-0 yenerek 19 puana ulaştı

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Fenerbahçe, Belözoğlu\'yla ilk maçında Çorum FK\'yi 5-0 yenerek 19 puana ulaştı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından farklı galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, iki maçlık yenilgiye son verip puanını 19'a yükseltirken Çorum FK 16 puanda kaldı.

(ÇORUM) - Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında farklı bir galibiyet alırken puanını 19'a yükseltti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Arca Çorum FK'ye konuk oldu. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilk karşılaşmasına çıkan sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek ligde iki maçlık yenilgiye son verdi.

Fenerbahçe'ye farklı galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hafta içinde yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool'u mağlup eden Fenerbahçe, Çorum FK karşısında da galibiyete ulaşarak, milli araya moralli girdi.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bugün aldığı sonuçla puanını 19'a yükseltti.

Sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Arca Çorum FK ise 16 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
Trendyol Süper LigEmre BelözoğluFenerbahçeÇorumSporSon Dakika

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