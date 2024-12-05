Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlanıyor

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.