Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.
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