Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. - Son Dakika

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