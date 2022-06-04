Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı

04.06.2022 14:10

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon irtibatta olduğu golcü Moussa Dembele ile bu sezonda görülmeye başladı. Oyuncunun kulübü Lyon, eski futbolcusu Lacazette'i alırsa Dembele'nin çıkışına onay verecek.

Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile birlikte transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak golcü sorununu çözmeye çalışan sarı lacivertli ekip rotayı Fransa'ya çevirdi.

HEDEF DEMBELE

Geçen sezon oyuncuyla anlaşan ancak Lyon ile anlaşamayan Fenerbahçe, Fransa'dan gelen haber ile tekrar harekete geçti. Fanatik'in haberine göre, Lyon eski yıldızı Lacazette'i kadrosuna katarsa, Dembele Fenerbahçe'ye gidebilir. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'ta bu transfere onay verdi.

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