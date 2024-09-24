Fenerbahçe Bursaspor'u Farkla Yendi! - Son Dakika
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Fenerbahçe Bursaspor'u Farkla Yendi!

Fenerbahçe Bursaspor\'u Farkla Yendi!

Fenerbahçe, Bursaspor'u 107-66 mağlup ederek hazırlık maçlarındaki başarısını sürdürdü.

24.09.2024 21:10
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Yeni sezon çalışmaları kapsamında yedinci hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, mücadeleden 41 sayı farkla 107-66 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bursaspor ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma öncesi geçtiğimiz gün vefat eden eski basketbolcu Asım Pars için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını 51-34 üstün tamamlarken, maçı da 107-66'lık skorla kazandı.

Ev sahibinde Wade Baldwin 16, Boban Marjanovic 15, Melih Mahmutoğlu 14 sayı kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Bursaspor'u Farkla Yendi! - Son Dakika

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