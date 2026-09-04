Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu ve kariyerinin devamında başarılar diledi.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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