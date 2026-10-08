Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı hazırlıklarını Can Bartu'da sürdürdü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı hazırlıklarını Can Bartu'da sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp Rize'ye gidecek.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.
Kaynak: AA
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