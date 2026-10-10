Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Asensio, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Borrelli), Mebude (Dk. 72 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Can Bozdoğan), Ahmed Kutucu (Dk. 66 Doicaru), Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 88 İsmail Yüksek), Greenwood (Dk. 80 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 59 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Oppong), Muric (Dk. 80 Lukaku)

Goller: Dk. 12 Asensio, Dk. 83 İrfan Can Kahveci, Dk. 87 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

48. dakikada Asensio'nun ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.

52. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Olawoyin'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

58. dakikada Çaykur Rizespor atağında Sow'un pasıyla topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kale önündeki Ake kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

62. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala şutunu çekti. Kaleci Ederson meşin yuvarlağı önleyerek gole izin vermedi.

73. dakikada Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kante, meşin yuvarlağı Greenwood'un önüne bıraktı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Fofana topu kornere çeldi.

78. dakikada Emrecan Bulut'un ortasında topa sahip olan Doicaru'nun şutunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

83. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor savunmasının ileriye oynamak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın pasında meşin yuvarlağı kontrol eden İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

87. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0'a taşıdı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Lukaku'nun pasında Oğuz Aydın'ın ceza alanına girdikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak filelere gitti.

Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper Ligİrfan Can KahveciOğuz AydınFenerbahçeRizesporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Azerbaycan’da başörtüsü tartışması büyüyor Aliyev’in görüntüleriyle mesaj verildi Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
21:20
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy’i suçladı ve Ukrayna’nın yeni başkan seçmesini istedi
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i suçladı ve Ukrayna'nın yeni başkan seçmesini istedi
21:08
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
20:50
Rize’de gövde gösterisi Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
20:44
Hürmüz Boğazı’nda büyük patlama Süper tanker deniz mayınına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı
20:18
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
20:07
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 21:44:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei