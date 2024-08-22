Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Süper Lig'in 3'üncü haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor 'a konuk olacak Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.