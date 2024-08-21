Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.