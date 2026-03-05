Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi

Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi
05.03.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeki Murat Göle, Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldiklerini açıkladı.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, deplasmanda 4-0 kazanarak çeyrek finale çıktıları Gaziantep FK maçının ardından, "Maçın başından sonuna kadar oyuncularımız üst düzey performans gösterdi" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla gruptaki puanını 9'a yükselterek ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, farklı galibiyet ve çeyrek final için mutlu olduklarını söyledi. Göle, "Maçın başından sonuna kadar oyuncularımız üst düzey performans gösterdi. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçtan önce istediklerimizi yerine getirdiler. Oyun kontrolü ilk 3-4 dakika dışında bizdeydi. İkinci topları kazanmaya başladık ve reaksiyon verdik. Oyun kontrolünü tamamen ele geçirdik. Rakibimize bayağı üstünlük sağladık. Genel anlamda oyuncularımızı performansları için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Göle, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 01:01:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.