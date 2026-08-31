Fenerbahçe, Colette Ndzana'yı Transfer Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Colette Ndzana'yı Transfer Etti

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu sol bek Colette Ndzana ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu Colette Ndzana'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, 26 yaşındaki sol bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Colette Ndzana, geçen sezonu Fransa Kadınlar 1. Ligi takımlarından Dijon'da geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Colette Ndzana'yı Transfer Etti - Son Dakika

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