Fenerbahçe, Colette Ndzana'yı Transfer Etti

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu Colette Ndzana'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, 26 yaşındaki sol bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Colette Ndzana, geçen sezonu Fransa Kadınlar 1. Ligi takımlarından Dijon'da geçirdi.