Fenerbahçe, Colette Ndzana'yı Transfer Etti
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu sol bek Colette Ndzana ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu Colette Ndzana'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, 26 yaşındaki sol bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Colette Ndzana, geçen sezonu Fransa Kadınlar 1. Ligi takımlarından Dijon'da geçirdi.
Kaynak: AA
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