Fenerbahçe\'de rotasyonlu kadro Alanyaspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyona gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kupada ilk 11'de görev verdiği isimlerden sadece Mert Müldür ve İsmail Yüksek'i Alanyaspor karşısında da sahaya sürdü.
Kartal, Gaziantep FK maçında görev alan isimlerden Joshua King'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, diğer isimler ise yedek kaldı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Corendon Alanyaspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide Rade Krunic ve İsmail Yüksek yer alırken, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic oynadı. İsmail Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.
Fenerbahçe'de, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Muhammet İmre, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra maç eksikliği bulunan Rodrigo Becao ile yeni transfer Serdar Dursun kadroya alınmadı.
Kent kadroda
Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda yer aldı.
Kış transfer döneminde gönderilmesi gündemde olan 27 yaşındaki oyuncu, Joshua King'in yokluğunda kadroda kendisine yer buldu.
Stat yine tamamen doldu
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı.
Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde stat çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, şarkılar eşliğinde maç saatini bekledi.
Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
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