Fenerbahçe'de Amrabat Antrenmana Katılmadı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Amrabat Antrenmana Katılmadı

Fenerbahçe\'de Amrabat Antrenmana Katılmadı

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı. Sofyan Amrabat mide enfeksiyonu geçirdi.

27.11.2024 23:56
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- Fenerbahçe, Slavia Prag maçına hazır

Sofyan Amrabat, mide enfeksiyonu nedeniyle antrenmana katılmadı

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.

Kaleciler Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü bireysel çalışma gerçekleştirdi. Mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat, antrenmana katılmazken maç kadrosunda olup, olmayacağı ilerleyen saatlerde belli olacak.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Slavia Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertli kafile saat 14.00'te özel uçakla Prag'a hareket edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Amrabat Antrenmana Katılmadı - Son Dakika

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