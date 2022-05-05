Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam etti - Son Dakika

Fenerbahçe, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas , Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-Jae günü takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.