Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam etti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam etti

05.05.2022 20:07
Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam etti

Fenerbahçe, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-Jae günü takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam etti - Son Dakika


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