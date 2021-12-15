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Fenerbahçe'de çifte sevinç - Son Dakika

Fenerbahçe'de çifte sevinç

15.12.2021 12:57
Fenerbahçe'de çifte sevinç

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Ligin 11'inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş'tan Beşiktaş maçı öncesinde sevindirici haber geldi. İki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesileri'ndeki idmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı. 19 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş dersinde kadroda yer alacak Valencia ile Mert Hakan'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, bu hafta yapılan antrenmanlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı taktirde sakatlığı süren Altay Bayındır tek eksik olacak.


Fenerbahçe'de çifte sevinç
Fenerbahçe'de çifte sevinç

Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de çifte sevinç - Son Dakika Spor


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