Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü

17.07.2022 11:01

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 20 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 20 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Transfer görüşmeleri yapan Kim Min-jae'nin yanı sıra takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max Meyer ve Steven Caulker antrenmana katılmadı.

Gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Ferdi Kadıoğlu ise takımla çalıştı.

İki grup halinde koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenmanın basın mensuplarına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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