Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları - Son Dakika

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