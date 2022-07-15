Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları

15.07.2022 13:03
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo, özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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