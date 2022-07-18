Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi devam etti

Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: İHA

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