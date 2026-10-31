Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ilk maçına Göztepe 11'inde 2 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ilk maçına Göztepe 11'inde 2 değişiklikle çıktı

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Fenerbahçe\'de Dirk Kuyt ilk maçına Göztepe 11\'inde 2 değişiklikle çıktı
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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt, Göztepe maçında ilk kez takımın başında yer aldı ve Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Archie Brown ile gribal enfeksiyon geçiren Mason Greenwood yerine Kojo Oppong ve Kerem Aktürkoğlu forma giydi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Galatasaray derbisinin 11'ine göre 1'i zorunlu olmak üzere 2 değişiklikle Göztepe karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, Galatasaray mağlubiyetinin ardından Göztepe müsabakasına 11'de 2 değişiklikle başladı. Kanarya'da kırmızı kart cezalısı Archie Brown ile gribal enfeksiyon geçiren Mason Greenwood'un yerine Kojo Oppong ile Kerem Aktürkoğlu 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe, Göztepe müsabakasına; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene bekledi.

Dirk Kuyt ilk kez takımın başında

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılmış ve dün yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın başında Hollandalı antrenör Dirk Kuyt'ın bulunacağı açıklanmıştı. Kartal döneminde yardımcı antrenörlük yapan Kuyt, Göztepe karşısında ilk kez takımın başında yer aldı.

Mason Greenwood kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, hastalığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosunda yer almadı. 25 yaşındaki futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu 2 maç sonra

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 2 maç sonra 11'de sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, ligdeki Corendon Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Kojo Oppong ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, bu sezon ilk kez bir maça 11'de çıktı. Kuyt; Nathan Ake'nin sakatlığı ve Archie Brown'ın cezası sebebiyle forma giyemediği müsabakada Oppong'a görev verdi.

Cumhuriyet Bayramı'na özel pankart

Takımlar sahaya çıkmadan önce Fenerbahçe taraftarı, tribünlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel pankart açtı. Maraton tribününde açılan pankartta Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk görseli yer aldı.

Kaynak: İHA
Kerem AktürkoğluMason GreenwoodGalatasarayFenerbahçeDirk KuytSporSon Dakika

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