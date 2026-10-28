Fenerbahçe'de Dirk Kuyt, Kartal sonrası takımın antrenmanını yönetti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt, Kartal sonrası takımın antrenmanını yönetti

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Fenerbahçe\'de Dirk Kuyt, Kartal sonrası takımın antrenmanını yönetti
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Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi akşamı Göztepe ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 10. hafta maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dün akşam İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde antrenmanı Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetti.

Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi akşamı Göztepe ile sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 10. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dün akşam Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takımın başında Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yer aldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA
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