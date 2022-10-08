Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra saha antrenmanlarına geçen sarı-lacivertli oyuncular, koşu ve ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler antrenmanın ardından kampa girdi.

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