Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

08.10.2022 19:55
Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra saha antrenmanlarına geçen sarı-lacivertli oyuncular, koşu ve ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler antrenmanın ardından kampa girdi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Henüz kazandığımız hiçbir şey yok Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Henüz kazandığımız hiçbir şey yok
Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:20:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement