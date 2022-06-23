Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

23.06.2022 20:38
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları ve pas çalışmaları ile sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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