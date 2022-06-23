Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları ve pas çalışmaları ile sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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