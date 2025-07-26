Fenerbahçe'de İmza Krizi

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi nedeniyle toplanan imzalarla ilgili tartışma yaşandı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Sarı-lacivertlilerin kulüp avukatlarından İrfan Coşkun, olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi amacıyla yürütülen imza kampanyası süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Coşkun, 25 Temmuz itibarıyla teslim alınan imza beyannamesi sayısının 9 bin 954, Medeni Kanunu'na göre toplanması gereken imza sayısının 11 bin 23, geçerli olan sayının 8 bin 468 ve Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'ne göre ise 7 bin 982 tanesinin geçerli imza olduğunu söyledi.

İmza süreciyle ilgili yapılan açıklamalar sırasında salonda gerginlik yaşandı. İmzalar hakkında çıkan tartışmaya Fenerbahçe Başkan Ali Koç ve Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dahil olunca gerginlik uzadı. Güvenlik güçlerinin tarafları sakinleştirmesinin ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, tartışmayı başlatan divan üyelerini salon dışına çıkardı. - İSTANBUL