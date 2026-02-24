Fenerbahçe'de kırmızı alarm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de kırmızı alarm
24.02.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de kırmızı alarm
Haber Videosu

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan stoperler Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanması sonucunda kadroda mevkisi stoper olan iki isim genç futbolcular Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında da Milan Skriniar sakatlanmıştı. Bu sakatlıklar sonucunda sarı-lacivertliler, stoper mevkisinde ciddi bir krizle karşı karşıya.

Sezon içerisinde birçok sakatlıkla boğuşan Fenerbahçe'ye bu konuda kötü haberler üst üste gelmeye devam ediyor.

MEVKİSİ STOPER OLAN İKİ İSİM KALDI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan iki stoperi Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı. Bu sakatlıkların ardından sarı-lacivertli ekibin kadrosunda mevkisi stoper olan iki genç isim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı.

GUENDOUZI STOPER OYNADI

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Kasımpaşa maçının büyük bölümünde stoper oynadı. 38'inci dakikada Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından oyuna N'Golo Kante dahil oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco bu değişikliğin ardından Matteo Guendouzi'yi stoper bölgesinde görevlendirdi.

MERT MÜLDÜR STOPERE

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlanan stoperlerin bir süre olmayacak olması nedeniyle stoper mevkisinde Mert Müldür'ün oynaması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mert Müldür'ün UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanşındaki Nottingham Forest maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun stoperde Yiğit Efe Demir'in yanındaki tercihi olması bekleniyor.

Nottingham Forest, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kırmızı alarm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi
İki grup arasında silahlı kavga çıktı İki grup arasında silahlı kavga çıktı

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:58
Peri masalı Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:37:50. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de kırmızı alarm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.