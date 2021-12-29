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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.12.2021 23:39
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Turgut Doman, Ekrem Kan, İbrahim BozbeyFenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 94 Novak), Nazım Sangare (Dk. 61 Osayi-Samuel), Crespo, Meyer (Dk. 46 Zajc), Burak Kapacak (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Pelkas (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Turgut Doman, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 94 Novak), Nazım Sangare (Dk. 61 Osayi-Samuel), Crespo, Meyer (Dk. 46 Zajc), Burak Kapacak (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Pelkas (Dk. 73 Serdar Dursun), Valencia

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Emre Dayan (Dk. 77 İsmail Haktan Odabaşı), Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz (Dk. 103 Mert Üner), Celal Hanalp, Alper Tursun, Süleyman Olgun (Dk. 77 Taha Can Velioğlu), Doğan Ateş (Dk. 65 Feyyaz Belen), Doğukan Emeksiz (Dk. 89 İlke Tankul), Erhan Şentürk, Fatih Aktay (Dk. 103 Cihan Özkara)

Goller: Dk. 94 Valencia (Penaltıdan), Dk. 99 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 65 Nazmi Candoğan, Dk. 79 Erhan Şentürk, Dk. 84 Alper Tursun, Dk. 87 Anıl Atağ (Afjet Afyonspor), Dk. 72 Crespo, Dk. 108 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

71. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında daha müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven oyuncunun topu kontrol ettikten sonra plase vuruşunda, Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ortasında altıpas önünde iyi yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, kaleci Anıl son anda topu çeldi.

90+4. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan İrfan Can'ın arka direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresinde gol olmadı.

93. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 94'üncü dakikada topun başına geçen Valencia, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

99. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Novak'ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Muhammed Burak, Fenerbahçe, Ekrem Kan, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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