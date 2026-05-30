Fenerbahçe'de Kurban Bayramı Kutlaması

30.05.2026 17:32
Fenerbahçe'de Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listelerinde yer alan isimler ile genel kurul üyeleri katıldı.

Sadettin Saran, törende yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin en büyük gücünün birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ailem, burada sizlerle bayram kutlamaktan mutluyum. Fenerbahçe'nin en büyük gücü şartlar ne olursa olsun kenetlenebilmesi. Bunu senelerdir yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe sevginizden dolayı buraya geldiniz, iyi ki varsınız. Başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz, teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli, hiç unutmayacağım. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi şekilde destek olacağız. Haftaya demokrasi bayramımız var, Fenerbahçe için hayırlı olsun."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile oluyor. İnşallah beraberliğimiz daim olur. Bu birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından üyelerle fotoğraf çektiren Saran, yönetim kurulu üyeleriyle yemek yedikten sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
