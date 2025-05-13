Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor

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Fenerbahçe, yeni sezon için kadro yapılanmasına başladı. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile yollarını ayırabilir. İspanya'dan talip çıkan Livakovic'in yerine ise David De Gea'nın düşünüldüğü iddia edildi.

13.05.2025 11:24
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Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro yapılanması başladı. Sarı-lacivertlilerin planları arasında yer almayan Dominik Livakovic'e İspanya'dan talip çıktığı iddia edildi.

70 MİLYON EUROLUK KALECİ

Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin bonservisini belirlerken sürpriz bir ismi radarına aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Hırvat eldivenine İspanya'da 2 ciddi talip var. Livakovic'in de La Liga'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşmesi bulunan Livakovic'i 10 milyon euronun altında bir bedele satmayı düşünmediği aktarıldı. Livakovic ile yolların ayrılması durumunda ise sarı-lacivertlilerin hedefinde David De Gea olacak.

Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor

Fiorentina ile iyi bir sezon geçiren 34 yaşındaki kaleci ile Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Sezon sonunda Fiorentina ile sözleşmesi bitecek olan De Gea'nın 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. İspanyol eldiven 2018'de Manchester United forması giyerken 70 milyon euro piyasa değerine ulaşarak kariyer rekoru kırmıştı.

Fenerbahçe\'de Livakovic\'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, İspanya, De Gea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mö19720202:
    Alın Bir çöp Daha Ya 34 yaşını geçmiş emekli olacak nir adamı ne diye alırsınız sizin transfer politikanız böyle devam edersen siz başarıyı unutun işi bilen biti yokmu bu camiada 25 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    mö grzkelasii muslere kaç yaşında angut 1 20 Yanıtla
  • TALİP AKBULUT:
    Ali koç artık mide bulandırmaya başladı?????? 9 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Atın atın f.b yönetimi nin basarisizliklari örtme operasyonları meydan boş müsait tüm f.b taraftarida kış uykusunda atın atın dilin kemiği yok 7 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Az yavaş mı sallasak acaba? 70 milyonluk kaleci mi olur? 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    yavhu kaleci turk olmali haladaha yanlis yunluş isler 4 0 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    70 Değil 170 milyon olsa sonu belli değilmi yazık şu fenerbahçe taraftarına acıyorum. Takımları için harcadıkları paralar nasıl çarçur ediliyor. 1 1 Yanıtla
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