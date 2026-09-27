Fenerbahçe'de mali genel kurul başladı, ibra ve 2026-2027 bütçesi onaya sunulacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de mali genel kurul başladı, ibra ve 2026-2027 bütçesi onaya sunulacak

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Fenerbahçe\'de mali genel kurul başladı, ibra ve 2026-2027 bütçesi onaya sunulacak
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Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Toplantıda 01.03.2026-31.05.2026 dönemine ilişkin ibra onaya sunulacak, 2026-2027 bütçesi okunacak ve Şükrü Saracoğlu'ndaki projeler için bilgilendirme yapılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe'de olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. İlk olarak genel kurulu yönetecek divan başkanlığı seçimi yapılırken, Şekip Mosturoğlu'nun yönetmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda 01.03.2026 - 31.05.2026 mali döneme ilişkin yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Söz konusu tarihleri kapsayan mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesinin genel kurulun onayına sunulacak. Daha sonra 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe okunarak, genel kuruldan onay istenecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kapasite artırımı ve tesislerde yapılması planlanan projelerle ilgili bilgilendirme sunulacak.

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaynak: İHA
FenerbahçeEkonomiSporSon Dakika

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