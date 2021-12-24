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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

24.12.2021 18:28
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu ise tedaviyle geçirirken; Serdar Aziz solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı - Son Dakika Spor


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