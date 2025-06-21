Süper Lig devi Fenerbahçe'nin geçtiğimiz kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri beklenenden kısa sürebilir.
Takımdaki birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de, taraftarların "dokunulmaz" olarak gördüğü Anderson Talisca için Brezilya basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Gerson'u 25 milyon euro karşılığında Zenit'e satan Flamengo, doğan boşluğu Anderson Talisca ile doldurmak istiyor
Habere göre; Corinthians ve Flamengo kulüplerin ilgilendiği iddia edilen Talisca'nın Flamengo kadrosundaki oyuncularla görüşmeler yaptığı; bu görüşmelerde kulübün yapısı ve ödemelerde aksaklık yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgiler aldığı iddia edildi.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe'yle olan sözleşmeme göre 6 ay sonra başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabilirim. 15 yıldır Brezilya dışındayım. Bahia benim kulübüm. Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır." diyerek ayrılık sinyali vermişti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor - Son Dakika
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