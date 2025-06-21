Fenerbahçe\'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin geçtiğimiz kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri beklenenden kısa sürebilir.

TALISCA İÇİN AYRILIK GELİŞMESİ

Takımdaki birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de, taraftarların "dokunulmaz" olarak gördüğü Anderson Talisca için Brezilya basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Gerson'u 25 milyon euro karşılığında Zenit'e satan Flamengo, doğan boşluğu Anderson Talisca ile doldurmak istiyor

ÖDEME KONUSUNDA BİLGİ ALDI

Habere göre; Corinthians ve Flamengo kulüplerin ilgilendiği iddia edilen Talisca'nın Flamengo kadrosundaki oyuncularla görüşmeler yaptığı; bu görüşmelerde kulübün yapısı ve ödemelerde aksaklık yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgiler aldığı iddia edildi.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe'yle olan sözleşmeme göre 6 ay sonra başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabilirim. 15 yıldır Brezilya dışındayım. Bahia benim kulübüm. Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır." diyerek ayrılık sinyali vermişti.