Fenerbahçe'de Oosterwolde sol bacak arka adalesinden Finlandiya'da başarılı bir operasyon geçirdi
Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sol bacak arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle bugün Finlandiya'da uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği, uzun vadede oyuncunun sağlığı ve sportif kariyeri için en uygun yöntemin cerrahi müdahale olduğuna karar verildiği belirtildi.
FENERBAHÇE, 25 yaşındaki futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya'da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır.
Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü neticesinde, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir.
Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.
Jayden Oosterwolde'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."
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