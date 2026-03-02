Fenerbahçe'de Semedo'nun sakatlığı!

FENERBAHÇE, Portekizli tecrübeli futbolcusu Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Nelson Semedo, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Tecrübeli futbolcunun bugün yapılan MR görüntülenmesinde sol diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.