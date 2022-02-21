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Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları - Son Dakika

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları

21.02.2022 17:52
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdman, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

Antrenmanda Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil takımla çalıştı. Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-jae ise günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Slavia Prag maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları - Son Dakika
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