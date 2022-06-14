Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus ile sağlık kontrolünden geçen ikinci grupta yer alan futbolcularımıza, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

Fenerbahçe 'de sağlık kontrolleri devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus da bugün gerekli kontrollerden geçti.

Kaynak: İHA

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