Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek, yaşadıkları sakatlıklar sonrasında oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertli ekipten 3 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acibadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Üç Futbolcudan Sakatlık Açıklaması - Son Dakika
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