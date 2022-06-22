Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

22.06.2022 13:28
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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