Dünyaca ünlü teknik direktör Joge Jesus'un Fenerbahçe'deki ekibi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcu ve antrenörü Mehmet Aurelio da ekipte kendine yer buldu.
2003-2008 yıllarında futbolcu olarak Fenerabahçe forması giyen ve Erol Bulut döneminde yardımcı antrenörlük yapan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilere geri döndü. Aurelio'nun Teknik Menajer olarak görev alacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin teknik ekibi şöyle:
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Yardımcı Antrenör: João de Deus
Atletik Performans Antrenörü: Márcio Sampaio
Yardımcı Antrenör: Tiago Oliveira
Maç Analisti: Gil Henriques
Video Analist: Rodrigo Araújo
Operasyon Direktörü: Mário Branco
Atletik Performans Antrenörü: Carlos Bruno
Teknik Menajer: Marco Aurelio
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu - Son Dakika