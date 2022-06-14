Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu

14.06.2022 22:08

Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu. 2003-2008 yıllarında futbolcu olarak Fenerabahçe forması giyen ve Erol Bulut döneminde yardımcı antrenörlük yapan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilere geri döndü.

Dünyaca ünlü teknik direktör Joge Jesus'un Fenerbahçe'deki ekibi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcu ve antrenörü Mehmet Aurelio da ekipte kendine yer buldu.

AURELIO TEKNİK MENAJER OLARAK GÖREV YAPACAK

2003-2008 yıllarında futbolcu olarak Fenerabahçe forması giyen ve Erol Bulut döneminde yardımcı antrenörlük yapan Mehmet Aurelio, sarı-lacivertlilere geri döndü. Aurelio'nun Teknik Menajer olarak görev alacağı açıklandı.

Fenerbahçe'nin teknik ekibi şöyle:

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Yardımcı Antrenör: João de Deus

Atletik Performans Antrenörü: Márcio Sampaio

Yardımcı Antrenör: Tiago Oliveira

Maç Analisti: Gil Henriques

Video Analist: Rodrigo Araújo

Operasyon Direktörü: Mário Branco

Atletik Performans Antrenörü: Carlos Bruno

Teknik Menajer: Marco Aurelio

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Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu - Son Dakika


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