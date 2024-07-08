Fenerbahçe'den 27 sporcuyla Paris Olimpiyatları'na rekor katılım - Son Dakika
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Fenerbahçe'den 27 sporcuyla Paris Olimpiyatları'na rekor katılım

Fenerbahçe\'den 27 sporcuyla Paris Olimpiyatları\'na rekor katılım

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 7 branştan 27 sporcuyla katılacak. Yelken branşında en fazla sporcu bulunan Fenerbahçe, gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

08.07.2024 18:13
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Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 7 branştan 27 sporcu katılacak.

26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına Fenerbahçe Spor Kulübü rekor katılımla hazırlanıyor. Olimpiyat kota mücadelelerinin devam ettiği bugünlerde 7 farklı branşta 27 sporcuyla Paris'e gitmeye hazırlanan Fenerbahçe, en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen Olimpiyatlarda gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde en fazla sporcu 7 isimle yelken branşında olacak.

2024 Paris Olimpiyatlarına Fenerbahçe'de kota kazanan sporcuların listesi şu şekilde:

Yelken: Lara Nalbantoğlu, Deniz Çınar, Yiğit Yalçın Çıtak, Merve Vatan, Derin Atakan, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı

Atletizm: Ersu Şaşma, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Alperen Acet, Eda Tuğsuz

Kadın voleybol: Eda Erdem, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken

Boks: Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Samet Gümüş, Hatice Akbaş

Yüzme: Kuzey Tunçelli, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Zehra Duru Bilgin

Kürek: Elis Özbay

Masa Tenisi: Sibel Altınkaya - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 27 sporcuyla Paris Olimpiyatları'na rekor katılım - Son Dakika

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