Fenerbahçe'den Avrupa'da Tarih Yazma Hedefi

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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyonluğu kazanarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Danabaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 65-61 yenerek ligde ve Avrupa'daki namağlup ünvanını sürdüren takımlarının yeni yıldaki hedeflerini anlattı.

Galatasaray derbisine yeterli sayıda antrenman yapamadan çıktıklarını ifade eden Danabaş, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bir aradan geldik. Oyuncularımız tatildeydi. Birkaç günlük antrenmandan sonra maça çıktık. Rakibimiz de elinden geleni yaptı ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha deplasmanda gösterdik. Bu maçı kazanmamız, namağlup ünvanımızı korumamız için çok önemliydi. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Bunu zaten lig tablosuna baktığınız zaman puan sıralamasında görüyorsunuz. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Biz bu kadroyu sadece lig için kurmadık. Avrupa Ligi şampiyonluğunu üst üste 3. kez kazanmak için, tarih yazmak için kurduk. Hedeflerimiz doğrultusunda yürüyoruz." diye konuştu.

Ligde ve Avrupa'da adım adım ilerlediklerini anlatan sarı-lacivertli yönetici, "Sezon sonunu konuşmak için şu anda çok erken. Biz 8 Ocak Çarşamba günü kendi sahamızda oynayacağımız Valencia maçını düşünüyoruz. Galatasaray maçı çok önemliydi. Şimdi ise Valencia maçı çok önemli. Yeni transferimiz Nyara Sabally de o gün sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Memnun'a tepki

Kemal Danabaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Ekrem Memnun'un karşılaşmadan önce sarı-lacivertli kulübün genel menajerinin elini sıkmadığını dile getirdi.

Danabaş, yaşanan olaya tepki göstererek, "Rakip takım antrenörünün ve maalesef ki aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörünün maç öncesinde genel menajerimizin elini bile sıkmaya tenezzül etmemesi, arkasını dönmesi, maç sonunda ise sadece hocamızın elini sıkıp teknik kadroyu yok sayması kendi ayıbıdır. Onları kendi ayıplarıyla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.