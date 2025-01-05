Fenerbahçe'den Avrupa'da Tarih Yazma Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'den Avrupa'da Tarih Yazma Hedefi

Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3. şampiyonluk için iddialı hedeflerini açıkladı.

05.01.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyonluğu kazanarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Danabaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 65-61 yenerek ligde ve Avrupa'daki namağlup ünvanını sürdüren takımlarının yeni yıldaki hedeflerini anlattı.

Galatasaray derbisine yeterli sayıda antrenman yapamadan çıktıklarını ifade eden Danabaş, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bir aradan geldik. Oyuncularımız tatildeydi. Birkaç günlük antrenmandan sonra maça çıktık. Rakibimiz de elinden geleni yaptı ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha deplasmanda gösterdik. Bu maçı kazanmamız, namağlup ünvanımızı korumamız için çok önemliydi. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Bunu zaten lig tablosuna baktığınız zaman puan sıralamasında görüyorsunuz. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Biz bu kadroyu sadece lig için kurmadık. Avrupa Ligi şampiyonluğunu üst üste 3. kez kazanmak için, tarih yazmak için kurduk. Hedeflerimiz doğrultusunda yürüyoruz." diye konuştu.

Ligde ve Avrupa'da adım adım ilerlediklerini anlatan sarı-lacivertli yönetici, "Sezon sonunu konuşmak için şu anda çok erken. Biz 8 Ocak Çarşamba günü kendi sahamızda oynayacağımız Valencia maçını düşünüyoruz. Galatasaray maçı çok önemliydi. Şimdi ise Valencia maçı çok önemli. Yeni transferimiz Nyara Sabally de o gün sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Memnun'a tepki

Kemal Danabaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Ekrem Memnun'un karşılaşmadan önce sarı-lacivertli kulübün genel menajerinin elini sıkmadığını dile getirdi.

Danabaş, yaşanan olaya tepki göstererek, "Rakip takım antrenörünün ve maalesef ki aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörünün maç öncesinde genel menajerimizin elini bile sıkmaya tenezzül etmemesi, arkasını dönmesi, maç sonunda ise sadece hocamızın elini sıkıp teknik kadroyu yok sayması kendi ayıbıdır. Onları kendi ayıplarıyla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Avrupa'da Tarih Yazma Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Avrupa'da Tarih Yazma Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.