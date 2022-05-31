Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu! - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!

31.05.2022 10:45

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta top koşturan Dimitris Pelkas, sarı lacivertli ekipten ayrılmak istiyor. Başarılı futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın talip olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için teknik direktör Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verecek. Kadro yapılanmasına gidecek olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Erol Bulut döneminde taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas ile yollar ayrılıyor.

PELKAS AYRILMAK İSTİYOR

2020 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen ve sezonu 33 maçta 5 golle tamamlayan 28 yaşındaki Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, yeni sezonda Fenerbahçe'den ayrılabilir. Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'un haberine göre, Dimitris Pelkas yeni bir macera arıyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

Pelkas, Fenerbahçe defterini kapattı! Yıldız futbolcunun yeni rotası İtalya

İTALYA'DAN TALİP

Fanatik'te yer alan habere göre; Yunan futbolcunun diğer takımlarla birlikte Bologna'ya önerildiği belirtilirken, Bologna'nın son 2 sezonda Pelkas'ı yakından takip ettiği öğrenildi. İtalyan ekibinin yakın zamanda resmi girişimlere başlayacağı ifade edildi.

Pelkas, Fenerbahçe defterini kapattı! Yıldız futbolcunun yeni rotası İtalya

FENERBAHÇE FORMASI İLE 67 MAÇ

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Pelkas, sarı Lacivertli forma ile bugüne kadar 67 maça çıktı. 13 kez topu filelerle buluştururken, 8 kez de asist yapmayı başardı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu! - Son Dakika


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