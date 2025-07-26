Fenerbahçe\'den bomba kaleci hamlesi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega için somut görüşmelerde bulunuyor. Burnley'e transferi gerçekleşmeyen Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.

için sürpriz bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi. Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki kalecinin transferi için somut görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Burnley'e transferi şu an için gerçekleşmeyen Stefan Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Manchester City, yeni sezonda Ederson'u takımda tutmak istiyor. İngiliz ekibi ayrıca kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın, Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.