Fenerbahçe'den bomba kaleci hamlesi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den bomba kaleci hamlesi

Fenerbahçe\'den bomba kaleci hamlesi
26.07.2025 07:42
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Fenerbahçe'nin Manchester City'den kaleci Stefan Ortega'yı transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Manchester City'nin yeni sezon için Ederson'u takımda tutmayı planladığı ve kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlandığı, bu nedenle Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor. Ortega'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega için somut görüşmelerde bulunuyor. Burnley'e transferi gerçekleşmeyen Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.

için sürpriz bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi. Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki kalecinin transferi için somut görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Burnley'e transferi şu an için gerçekleşmeyen Stefan Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.

Fenerbahçe'den bomba kaleci hamlesi

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Manchester City, yeni sezonda Ederson'u takımda tutmak istiyor. İngiliz ekibi ayrıca kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın, Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den bomba kaleci hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Semiz:
    Bir yıl sözleşmesi kalmış 32 yaşında 8 milyon euro hadi deki 6 milyon olsun süper transfer 0 0 Yanıtla
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