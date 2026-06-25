Fenerbahçe'den Dört Ayrılık - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Dört Ayrılık

Fenerbahçe\'den Dört Ayrılık
25.06.2026 17:59
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Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars, Jilson Bango, Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ile yolları ayırdı.

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, Arturs Zagars, Jilson Bango, Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2024-25 sezonu öncesinde kadroya katılan Arturs Zagars ile 2024-25 sezonunun ortasında takıma dahil olan Jilson Bango'nun kulübe veda ettiği belirtildi. Zagars ve Bango, Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kulüp ayrıca 2025-26 sezonu öncesinde kadroya katılan Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ile de yolların ayrıldığını açıkladı. Bacot ve Boston Jr., sarı-lacivertli ekipte 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin açıklamalarında dört oyuncuya da kulübe verdikleri emekler için teşekkür edilirken, kariyerlerinin bundan sonraki dönemlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

Arturs Zagars, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Dört Ayrılık - Son Dakika

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