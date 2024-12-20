Fenerbahçe'den Erteleme Tepkisi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Erteleme Tepkisi

Fenerbahçe, Paris Basketbol maçı erteleme kararına sert tepki gösterdi, suistimale açık olduğunu vurguladı.

20.12.2024 13:48
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Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Paris Basketbol ile Fenerbahçe Beko arasında dün oynanması planlanan maçın rakip oyuncuların hastalanması nedeniyle ertelenmesi kararına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, alınan kararın suistimale açık bir zemin hazırladığı vurgulandı.

Paris Basketbol'da sahaya çıkabilecek oyuncu sayısının 8'in altına düşmesi dolayısıyla karşılaşmanın ertelendiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Dün yaşanan durum, üzülerek belirtmek isteriz ki bu organizasyonun ciddiyetine ve seviyesine yakışmamaktadır. Sezon içerisinde oynanan karşılaşma sayısının çokluğu, yerel liglerin yanı sıra çift maç haftaları da düşünüldüğünde takımları, geniş kadrolarla yola çıkmaya ve bunların bütçesel zorluklarıyla başa çıkmaya itmektedir. Yakın geçmişte tüm dünyanın yüzleşmek durumunda kaldığı Kovid-19 dönemi, elbette tüm Avrupa Ligi takımlarının mutabık kaldığı şekilde, ölümcül bu hastalığın etkileri de gözetilerek karşılaşmaların ertelenmesine sebebiyet veren durumları ortaya çıkarmıştı. Fakat bu kapsamda değerlendirilemeyecek bir durumda, üstelik ilgili müsabakanın başlamasına saatler kala alınan erteleme kararı, Avrupa Ligi gibi bir organizasyonun, katılımcısı olan bizler tarafından da her ortamda savunulduğu ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

Bu tür kararların Avrupa Ligi organizasyonunun ciddiyetine büyük zararlar verebileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ve benzeri durumları öngörerek, müsabakaların devamlılığını sağlayacak gerekli tedbirleri sezon başında almak ve başta takımların acil durumlarda altyapılardan gereken oyuncu desteğini sağlayabilmeleri olmak üzere gerekli tüm yaptırımları yine sezon başında uygulamak, Avrupa Ligi yönetiminin başlıca görevlerindendir. Paris Basketbol'un içinde bulunduğu durumu üzüntüyle karşılıyor ve salgından etkilenen tüm bireylerine acil şifalar diliyoruz. Ancak takımımız Fenerbahçe Beko da sezon başından bu yana birçok karşılaşmada hastalık ve sakatlık kaynaklı eksiklerine rağmen hiçbir mazeret göstermeden mücadelesini sürdürmüş ve bu karşılaşma için de benzer bir durumda, çift maç haftasının ilk müsabakasının ardından uzun bir yolculuk sonrası Barcelona'dan Paris'e seyahat etmiştir. Bu durumun yarattığı mağduriyetin, bizleri üzen en önemli noktalarından biri de taraftarlarımızın yaşadığı durumdur. Alınmış olan bu kararın ileriye dönük çok tehlikeli bir emsal oluşturduğu ve suistimale oldukça açık bir zemin hazırladığı da aşikardır."

Sarı-lacivertli kafilenin karşılaşmanın erteleme kararının ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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