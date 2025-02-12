Fenerbahçe'den Marija Lekovic ile Ayrılık - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Marija Lekovic ile Ayrılık

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Marija Lekovic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

12.02.2025 17:53
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Marija Lekovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marija Lekovic'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Marija Lekovic ile Ayrılık - Son Dakika

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