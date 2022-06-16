Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması

16.06.2022 20:11
Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, bugün başkanlığa seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin tebrik etti.

Fenerbahçe Kulübü, bugün başkanlığa seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, TFF yönetiminin her kulübe eşit mesafede olmasına vurgu yapıldı.

İmtiyazsız bir futbol ortamı oluşturulması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir. Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde; son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını, TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durmasını, sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF başkanı ve yönetim kurulunun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."

YORUMLAR
500
Mehmet Büyükekşi: TFF'nin yeni başkanı kimdir? Mehmet Büyükekşi: TFF'nin yeni başkanı kimdir?
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:22 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 20:18:42. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den TFF seçimi hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement