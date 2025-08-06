Juventus forması giyen Douglas Luiz'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız oyuncu için transfer formülünü buldu.
La Repubblica'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Juventus'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Douglas Luiz için takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'ı kadrosunda görmek isteyen Juventus'a takas teklifi önerecek.
Haberde, İtalyan ekibinin bu tekliften menajerler aracılığıyla haberdar olduğu ve teklife sıcak baktığı belirtildi. Torino ekibinin transferin mali şartlarını incelemeyi planladığı aktarıldı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalya Serie A kulübü Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro civarında.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den yılın takası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?