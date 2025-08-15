Fenerbahçe Deplasman Zorluklarıyla Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu deplasmanda Göztepe müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takımın, bu sezonun ilk haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç ertelenmişti.

Fenerbahçe, lig açılışlarında oynadığı 10 deplasman maçında beklentiyi karşılayamadı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu 10 maçın 3'ünü kazanırken, 7'sinde ise puan kaybı yaşadı.

Sezon açılışlarında 67 maçın 44'ünü kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

Göztepe ile 2. kez sezona başlıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı skorla berabere kalmıştı.

İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1 1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1 1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0 1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa 4-3 1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0 1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0 1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1 1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1 1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1 1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0 1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0 1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0 1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0 1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0 1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0 1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0 1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2 1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0 1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1 1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4 1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1 1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1 1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1 1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1 1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0 1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0 1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2 1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1 1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5 1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1 1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2 1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0 1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2 1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4 1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0 1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1 1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen) 1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0 1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen) 2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4 2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0 2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0 2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3 2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2 2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0 2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0 2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0 2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0 2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2 2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0 2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0 2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1 2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2 2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2 2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0 2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2 2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1 2019-2020 Fenerbahçe-Gaziantep FK 5-0 2020-2021 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2 2021-2022 Adana Demirspor-Fenerbahçe 0-1 2022-2023 Fenerbahçe-Ümraniyespor 3-3 2023-2024 Fenerbahçe-Gaziantep FK 2-1 2024-2025 Fenerbahçe-Adana Demirspor 1-0

