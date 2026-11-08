Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 yenerek Süper Lig'de farklı kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 yenerek Süper Lig'de farklı kazandı

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Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK\'yı 5-0 yenerek Süper Lig\'de farklı kazandı
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe'de Greenwood ve İrfan Can Kahveci ikişer, Oğuz Aydın ise bir gol attı.

Gökhan İÇKİLLİ – Berkay YILDIZ - Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

ARCA ÇORUM FK: Felipe, Penetra (Dk. 66 Arda Hilmi), Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Mahmic (Dk. 57 Moukoko), Cengiz Ünder (Dk. 61 Emircan), Kyziridis, Diomande, Ramirez

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo (Dk. 64 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Kante), Oğuz Aydın, Greenwood (Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu), Lukaku (Dk. 57 Muriç)

GOLLER: Dk. 12 ve Dk. 63 Greenwood, Dk. 21 ve Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 75 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Diomande (Arca Çorum FK) – Semedo (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada Levent Mercan'ın pasıyla buluşan Oğuz Aydın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

9'uncu dakikada ani gelişen Arca Çorum FK atağında Ramirez'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Ederson çıkarttı.

12'nci dakikada Oğuz Aydın'un uzun pasıyla buluşan Greenwood'un çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

21'inci dakikada Lukaku'nun pasıyla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut sol köşeden ağlara gitti: 0-2.

29'uncu dakikada Borza'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Smolcic'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

49'uncu dakikada Kyziridis'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

54'üncü dakikada Penetra'nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ramirez'in kafa vuruşunda Ederson topu direğin dibinde iki hamlede kurtardı.

55'inci dakikada Kyziridis'in kullandığı serbest vuruşta Ederson topu kale çizgisinden çıkarttı.

56'ncı dakikada Guendouzi'nin yerden pasıyla buluşan İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-3.

63'üncü dakikada Levent Mercan'ın yerden pasıyla buluşan Greenwood'un penaltı noktası üzerinden kaleye çektiği şutta top ağlara gitti: 0-4.

74'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla buluşan Guendouzi'nin ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Felipe çıkarttı.

75'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Oğuz Aydın'ın yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-0 kazandı.

Kaynak: DHA
İrfan Can KahveciOğuz AydınFenerbahçeÇorumSporSon Dakika

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